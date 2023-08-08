لجنة مختصة لتقييم الوضع عبر الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس تبحث الإجراءات المتخذة لتأمين الحدود

8 أغسطس، 2023 1:01 ص
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أخبارليبيا24

بحثت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لتقييم الوضع عبر الشريط الحدودي بين ليبيا و تونس الإجراءات التي تم اتخاذها حيال تأمين الشريط الحدودي بين البلدين.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الثاني الاحتياجات المطلوبة والمستعجلة للأجهزة المعنية للقيام بمهامها.

وتطرقت اللجنة إلى تشكيل غرفة أمنية مشتركة من قطاعات الدولة المعنية بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، للحد من تدفق المهاجرين للأراضي الليبية.

وبحثت اللجنة سبل التعامل مع المهاجرين غير النظاميين وتقديم الدعم الإنساني للعائلات المهاجرة من قبل الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الدولية المعنية بالشق الإنساني، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

8 أغسطس، 2023 1:01 ص
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