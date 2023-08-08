لإنتاج طاقة متجددة..وزيرة الطاقة المالطية: ليبيا بها مساحة شاسعة من الأرض ومورد ضخم للشمس

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قالت وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي إن ليبيا بها مساحة شاسعة من الأرض ومورد ضخم للشمس، لذلك هناك إمكانية لإنتاج طاقة متجددة.

وتابعت دالي في تصريحات نقلتها صحيفة “مالطا إندبندنت” أن هذه الإمكانيات أكثر بكثير من الإمكانات في مالطا.

وأكدت الوزيرة المالطية أن بلادها تدرس جدوى إنشاء خط ربط للطاقة المتجددة مع ليبيا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

وذكرت أن العمل في الوقت الحالي هو تحديد ما إذا كان مثل هذا المشروع ممكنًا أم لا، إضافة إلى التحقيق في إمكانية الترابط مع البلدان في شمال إفريقيا، وفق قولها.

وأوضحت دالي أن الهدف هو مناقشة وجود الألواح الشمسية في ليبيا، ثم نقل الطاقة الخضراء المنتجة إلى مالطا وربما تصديرها إلى ما وراء شواطئهم، وفق قولها.