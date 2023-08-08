غلق ساحة الشهداء والطرق المؤدية إليها استعدادا للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الوطني

8 أغسطس، 2023 10:23 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، أنّه سيتم غلق ساحة الشهداء والطرق المؤدية إليها بما فيها طريق الشط استعدادا للاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الليبي، الذي تأسس يوم 09 أغسطس 1940.

وقالت المديرية، في تنويه، إن على المواطنين أخذ العلم بأن ميدان الشهداء والطرق المؤدية إليه من بينها طريق الشط  سيتم قفلها الساعة الواحدة  صباحًا إلى منتصف الليل من يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت المديرية، أن ذلك يأتي استعدادا للاحتفال بذكرى الـ83 لتأسيس الجيش الليبي، والذي سيقام بميدان الشهداء.

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