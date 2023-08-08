صافية إلى قليلة السحب.. استقرار حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أنه لا تغير في حالة الطقس، حيث الأجواء معتدلة على أغلب مناطق البلاد.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29–34)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-32)مْ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ، تصل اليوم إلى (44)مْ على غات، وتسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، وحالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-40)مْ.