زيلينسكي يتوعدّ بالرد على هجمات موسكو في البحر الأسود

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالردّ على هجمات روسيا في البحر الأسود لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.

وكالة رويترز للأنباء أوردت أن الرئيس الأوكراني توعد بالرد بعد أيام من هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية محملة بالمتفجرات أصابت سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء روسي رئيسي وناقلة روسية.

وبحسب رويترز قال زيلينسكي: «إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، أو أطلقت الصواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه. هذا دفاع عادل عن فرصنا، في أي ممر».

و أسفرت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا خلال شهر يوليو المنصرم، عن تدمير محاصيل الحبوب التي تقدر بنحو 180 ألف طن متري.

وزارة الخارجية الأوكرانية؛ قالت إن روسيا شنت خلال تسع أيام من شهر يوليو الماضي ضربات جوية بعد انسحابها من اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي وقتٍ سابق.. انسحب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

من جهتها.. تعتزم تركيا تمديد اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إسطنبول؛ إن أنقرة تريد تمديد اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود لثلاثة أشهر بدلاً من شهرين.