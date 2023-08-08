رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعلن تشكيل لجنة بشأن آلية تعيين أعوان للقضاء

أخبار ليبيا 24

أعلن، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح محمد القوي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم يوم غد الأربعاء اتخاذ قرار من المجلس بشأن تشكيل لجنة مهمتها فرز الملفات الخاصة بالمتقدمين من أعوان القضاء، وذلك للدخول للامتحان التحريري والشفوي.

جاء هذا خلال اجتماعه بنقابة موظفي العدل والهيئات القضائية ومندوبي محاكم الاستئناف على مستوى البلاد، بحضور عضوي من المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد القوي، أنّه عندما يتم الاختيار وفق الآلية المقترحة يتم تعيين الأعوان خلال هذا العام الجاري وتوزيعهم على نطاق محاكم ونيابات وإدارات الهيئات القضائية كافة.

وأوضح، أن اللجنة المشكلة بالخصوص لها موعد محدد أقصاه شهر من الآن لفرز الملفات والإعلان بشكل رسمي عن القائمة المصرح لها للدخول للامتحان.