دعم الاستقرار يؤكد التوصل لاتفاق مع المتظاهرين في مدينة الخمس وفتح الطريق العام

أخبارليبيا24

أكد جهاز دعم الاستقرار التوصل لاتفاق مع المتظاهرين بمدينة الخمس وفتح الطريق العام وإزالة كافة العوائق.

وشدد جهاز دعم الاستقرار عبر حسابه على “فيسبوك” على تأييده لحق التظاهر السلمي.

ودعا الجهاز إلى تغليب صوت العقل من خلال اللجوء للطرق الشرعية التي يكفلها القانون للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وأغلق محتجون غاضبون في الخمس ليلة الأحد مداخل المدينة وأضرموا النيران في إطارات على الطريق الساحلي احتجاجا على قرار بإخلاء الميناء البحري والمطالبة بإخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم.

وفي فيديو متداول أعلن عدد من أهالي الخمس رفضهم لقرار قرار إخلاء ميناء الخمس البحري مطالبين فيه رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بإيقاف القرار الذي وصف في بيان بـ”التعسفي”.