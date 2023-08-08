حشد من المتظاهرين أمام مقر حكومة الوحدة يطالبون بحقهم في الإيفاد للدراسة بالخارج

أخبار ليبيا 24

نظم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الوحدة بطريق السكة في طرابلس للمطالبة بحقهم في الإيفاد للدراسة بالخارج واحتجاجا على قرارات الإيفاد والتفويضات المالية التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق، والتي وتضمنت قوائم لأسماء غير مؤهلة للإيفاد وتضم أقارب مسؤولين.

وتجمع أعضاء من هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات والأوائل أمام مقر الحكومة رفضا لقرارات الإيفاد والتفويضات المالية التي صدرت عن الحكومة، والتي شابها فساد إداري ومالي.

وأعلن مكتب النائب العام، وفي 22 يونيو 2023، أن النيابة العامة في إجراءات التحقيق المتعلقة بإيفاد دارسين إلى تركيا عن طريق وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة، وصرف أكثر من 14 مليون يورو كمنح لهم.

وقال المكتب، في بيان، إن سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع، على خلفية قرارات الإيفاد الصادرة عن وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة.

وأضاف، أن النيابة العامة نظرت في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ أكثر من 14 مليون يورو؛ لفائدة 1895 موفدًا للدراسة في جمهورية تركيا.

وقال، إن وكيل النيابة بمكتب النائب العام افتتح إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث؛ تمهيدًا لإجراء مراجعة جنائية، تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.