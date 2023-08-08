ترتيب هدافي البطولة العربية للأندية 2023

8 أغسطس، 2023 12:38 م
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ترتيب هدافي البطولة العربية
ترتيب هدافي البطولة العربية

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

إيفر بانيغا (الشباب) – 3 أهداف

كريم بنزيما (الاتحاد) – 3 أهداف

طه ياسين الخنيسي (الكويت) – 3 أهداف

كريستيانو رونالدو (النصر) – هدفين

أكرم عفيف (السد) – هدفين

أرون بوبيندزا (الشباب) – هدفين

أحمد سيد “زيزو” (الزمالك) – هدفين

سالم الدوسري (الهلال) – هدفين

ميلنكوفيتش سافيتش (الهلال) – هدفين

فاكوندو كرسبزكي (الوحدة) – هدفين

محمد المنير (أهلي طرابلس) – هدفين

أحمد عبده (الشباب) – هدفين

سيد عبد الله “نيمار” (الزمالك) – هدفين

إسو رستم (الشرطة) – هدفين

ترتيب هدافي البطولة العربية
ترتيب هدافي البطولة العربية
8 أغسطس، 2023 12:38 م
6

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