ترتيب هدافي البطولة العربية للأندية 2023
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
إيفر بانيغا (الشباب) – 3 أهداف
كريم بنزيما (الاتحاد) – 3 أهداف
طه ياسين الخنيسي (الكويت) – 3 أهداف
كريستيانو رونالدو (النصر) – هدفين
أكرم عفيف (السد) – هدفين
أرون بوبيندزا (الشباب) – هدفين
أحمد سيد “زيزو” (الزمالك) – هدفين
سالم الدوسري (الهلال) – هدفين
ميلنكوفيتش سافيتش (الهلال) – هدفين
فاكوندو كرسبزكي (الوحدة) – هدفين
محمد المنير (أهلي طرابلس) – هدفين
أحمد عبده (الشباب) – هدفين
سيد عبد الله “نيمار” (الزمالك) – هدفين
إسو رستم (الشرطة) – هدفين