بنغازي تحتفل بافتتاح أكبر مركز لخدمات مرضى الكلى

أخبار ليبيا 24

نظمت إدارة مركز خدمات الكلى ببنغازي احتفالا بمناسبة افتتاح أكبر قسم لغسيل الكلى في ليبيا بعد دخوله منذ فترة في أعمال التطوير والصيانة .

وخلال كلمة ألقاها نائب رئيس الحكومة علي القطراني عبر من خلالها عن سعادته بافتتاح أكبر مركز يقدم خدماته لأكثر من 800 حالة تعاني من أمراض الكلى تتوافد بعضها على هذا المركز من مختلف أنحاء البلاد .

وأشاد القطراني بدور وزارة الصحة وإدارة المركز على مواصلة العمل بجدية وعزم حتى توجت هذه الجهود بافتتاحه اليوم وهو على قدر عالي وجاهزية تامة لاستقبال المرضى.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمات الصحية والتوسع في توفير المستشفيات والمراكز الصحية ودعمها بكل الموارد والإمكانات ‏اللازمة لضمان حصول المواطن على أعلى مستويات الرعاية والعلاج .

ومن جهته، أثنى وزير الصحة عثمان عبد الجليل على دور الحكومة ومدير مركز خدمات الكلى حسن عياد الفسي وعلى جهود وزير الصحة السابق علي الزناتي والحكومة الليبية، حيث كانت لكل هذه الجهات بصمات تذكر وتشكر بعد أن وصلنا إلى إنهاء أعمال الصيانة بهذا المركز والذي يعد أقدم مؤسسة تقدم خدماتها لمرضى الكلى في البلاد حيث يقدم هذا المركز خدماته لأكثر من “800” مريض .