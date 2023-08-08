بليحق: النواب أحال قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة 6+6

8 أغسطس، 2023 5:51 م
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عبدالله بليحق
عبدالله بليحق

أخبارليبيا24

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء أن المجلس أحال مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وأضاف بليحق، أن مجلس أقر إحالة القانونين إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية بملاحظات أعضاء المجلس.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أكد في وقت سابق اليوم انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح.

وأوضح بليحق أن الجلسة مخصصو لاستكمال مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة.

8 أغسطس، 2023 5:51 م
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