باتيلي يناقش تحديات الوضع الأمني في الزاوية مع اللواء صلاح النمروش

8 أغسطس، 2023 11:56 م
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أخبار ليبيا 24

التقى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، في مدينة الزاوية بآمر المنطقة العسكرية للساحل الغربي، اللواء صلاح الدين النمروش وعددٍ من الضباط تحت إمرته.

وقال باتيلي، عبر موقع “إكس” المعروف سابقًا بـ “تويتر”: “ناقشنا تحديات الوضع الأمني، بما في ذلك التطورات التي شهدتها المدينة مؤخرا”.

وأضاف: “كما تبادلنا وجهات النظر حول ضرورة إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا”.

وقال باتيلي، إن اللواء النمروش التزامه بالمساهمة في تأمين الانتخابات والقبول بنتائجها.

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8 أغسطس، 2023 11:56 م
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