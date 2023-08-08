باتيلي يبحث التعاون مع الصديق الصور وأهمية دور مكتب النائب العام

8 أغسطس، 2023 2:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية

أخبارليبيا24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه ناقش مع النائب العام الصديق الصور  التعاون بين البعثة والنائب العام.

وقال باتيلي :”تبادلت اليوم كذلك وجهات النظر مع الصديق الصور، وشددنا على أهمية دور مكتب النائب العام”.

وأضاف المبعوث الأممي :”ناقشنا طرق ووسائل تعزيز التعاون بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهذه المؤسسة المهمة”.

وأشار باتيلي إلى أن هذا التعاون يهدف إلى إعلاء سيادة القانون والإسهام في الاستقرار الاجتماعي والسياسي لليبيا.

8 أغسطس، 2023 2:00 ص
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