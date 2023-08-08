باتيلي: بإمكان ليبيا أن تصبح لاعبا إقليميا محوريا إن اتفق الليبيين على التصالح وتوحيد مؤسسات الدولة

أخبار ليبيا 24

أكد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، أن بإمكان ليبيا أن تصبح لاعبًا محوريًا إقليميًا إن اتفق الليبيين على التصالح وتوحيد مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في تصريح له عبر موقع “إكس” المعروف سابقا بـ “تويتر” حول لقائه في الزاوية اليوم مع ممثلي المجتمع المحلي من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس البلدي، والأعيان والأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني والنساء والشباب، وعن الفاعلين الأمنيين.

وقال باتيلي، “جددت التأكيد على أنه بإمكان ليبيا أن تصبح لاعبا محوريا في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط إن اتفق الليبيون على مداواة جراح الماضي عبر مصالحة وطنية شاملة، واتفاق سياسي واسع يوحدان مؤسسات البلاد ويضعان ليبيا على طريق التعافي”.

وأضاف، “أن النقاش الذي دار حول مستقبل ليبيا، تميز بالاختلاف الحاد أحيانا لكنه لم يخرج أبدا عن إطار الاحترام والتحضر والتسامح”.

وقال المبعوث الأممي، إن “هذا النوع من الحوارات نموذج يحتذى بالنسبة للقادة السياسيين الذين يجدر بهم إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل”.