انتشال 12 جثة مجهولة الهوية بين الكثبان الرملية قرب قاعدة الجفرة الجوية

8 أغسطس، 2023 4:23 م
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أخبارليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري انتشال 12 جثة مجهولة الهوية بمقبرة جماعية قرب قاعدة الجفرة الجوية.

وقال الجعفري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تلقت بلاغاً من المدعي العام العسكري يفيد بوجود مقبرة جماعية بين الكثبان الرملية قرب قاعدة الجفرة الجوية، وبناء على ذلك انتقل الفريق إلى عين المكان”.

وأوضح الناطق باسم الهيئة أنه تم استخراج الجثث وسحب العينات من قبل الطب الشرعي، لإحالتها لإدارة المختبرات بالهيئة لإتمام عملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وأشار الجعفري إلى أنه تم دفن الجثث وفقاً للطريقة الشرعية بعد أخذ إذن النيابة.

8 أغسطس، 2023 4:23 م
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