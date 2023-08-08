النائب العام يقرر حبس مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الدبيبة بتهمة تزوير إفادات إدارية

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام “الصديق الصور” أن سلطة التحقيق تتصدى لواقعات تزوير إفادات إدارية، وضعها مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة المنتهية .

واستقصى وكيل النيابة، بمكتب النائب العام؛ واقعات البلاغ المرفوع في مواجهة مسؤول إدارة الموارد الطبيعية؛ فأظْهَرَ البحث ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات من حدود الغابات العامة، مدفوعاً برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره؛ فمكَّن من زُوِّرَت لفائدتهم الوثائق من استعمالها لحمل غيرهم على الاعتقاد بملكيتهم العقارات الداخلة ضمن أراضي الغابات العامة في منطقتي: القره بوللي؛ وقصر الأخيار.

وبعد التحقيق في الأمر قرر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.