بعد خسارته .. المشري أنا مثل “خالد بن الوليد” وحريص على خدمة ليبيا

أخبار ليبيا 24

في أعقاب خسارته منصب رئيس مجلس الدولة لصالح محمد تكالا، وبعد 5 سنوات قضاها في المنصب منذ 2018، شبه الإخواني خالد المشري نفسه بالصحابي الجليل خالد بن الوليد!! زاعما إنه حريص على خدمة ليبيا، سواء من موقع قيادي أو كجندي.

وفي كلمة له بعد الخسارة، قال المشري، ما زلنا على مبادئ فبراير وسنسعى لإقامة الدولة المدنية، ونتمنى لمكتب الرئاسة الجديد أن يعملوا كمكتب متناغم للمرحلة القادمة، بحسب قوله.

وواصل بعد انتخاب محمد تكالة رئيساً لمجلس الدولة بدلاً منه، سنمنع حكم العسكر والعائلات والفساد وسنستمر على مبادئنا. مواصلا: كانت مواقفنا ثابتة ولا يهمني أين أخدم وطني من موقع قيادي أو كجندي، بحسب زعمه.

وآلت رئاسة مجلس الدولة للدورة القادمة إلى المهندس محمد تكالة الذي ينتمي بدوره إلى حزب العدالة والبناء، وهو ما يشير إلى أن المجلس لا يزال تحت سيطرة تيار الإسلام السياسي رغم الانقسامات الحاصلة داخل جماعة الإخوان، والتي أدت خلال السنوات الماضية إلى عزلة التنظيم وفقدانه ما كان يحظى به سابقا من قبول شعبي.

ورغم تعدد المسؤوليات التي تولاها تكالة خلال السنوات الماضية إلا أنه كان يتحرك في صمت وبعيدا عن الأضواء، إلى أن تم انتخابه الأحد رئيسا لمجلس الدولة، وذلك بعد مشاورات جرت على أكثر من صعيد، وتوافقات كانت تستهدف بالأساس المسار التوافقي بين الرئيس السابق للمجلس خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وكان الدبيبة أول المهنئين لتكالة بتوليه رئاسة مجلس الدولة، وقال في تغريدة “أشد على يده ليكون للمجلس دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.