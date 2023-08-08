المجلس العسكري في النيجر يرفض آخر مهمة دبلوماسية من دول غرب إفريقيا

أخبار ليبيا 24

رفض المجلس العسكري في النيجر، اليوم الثلاثاء، البعثة الدبلوماسية الأخيرة من دول غرب إفريقيا التي تهدف إلى استعادة النظام الدستوري بعد انقلاب 26 يوليو، وقاومت ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ويستعد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لعقد قمة يوم الخميس لمناقشة مواجهتهم مع المجلس العسكري الذي يتحدى الموعد النهائي في 6 أغسطس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

واتفق قادة دفاع (الإيكواس) يوم الجمعة على خطة عمل عسكرية محتملة من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول خلال قمتهم بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

ورفض المجلس العسكري الإذن بدخول النيجر لوفد مشترك من (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وفقًا لرسالة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد متحدث باسم جيش النيجر صحتها.

وقالت الرسالة، إن “الغضب الشعبي بين مواطني النيجر بسبب العقوبات، التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ردا على الانقلاب، جعلت من المستحيل استضافة المبعوثين بأمان، ونددت “بمناخ التهديد بالعدوان على النيجر”.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأفريقي منع وصول بعثة، في حين رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التعليق.

وكان المجلس العسكري قد تجاهل بالفعل اجتماعات مع مبعوث أمريكي كبير ووفد آخر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وفي عهد بازوم ، نجحت النيجر نسبيًا في احتواء تمرد إسلامي دمر منطقة الساحل، وكانت حليفًا مهمًا للغرب بعد أن رفض اثنان من جيرانها القوة الاستعمارية السابقة فرنسا واتجهوا نحو روسيا بدلاً من ذلك.