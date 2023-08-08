الكونغو تبحث عن مزودين لها من الوقود والنفط الخام..وعون يبدي استعداد ليبيا لذلك

أخبارليبيا24

أكد سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى دولة ليبيا أمبيلو أمبونغو جول أن جمهورية الكونغو تبحث عن مزودين لها من الوقود والنفط الخام.

جاء ذلك خلال لقاء جول وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون بديوان وزارة النفط والغاز، حيث بحث الجانبان مدى إمكانية ليبيا أن تقوم بذلك وفقا للشروط والضوابط التي تراها، والتي ستدرس من الجانب الكنغولي.

وأكد عون أنه من ناحية الجانب التقني والفني، فإن الكونغو لها دراسات مبدئية تبين وجود نفط وغاز ‏بالبلاد وأن جزء منه مستخرج بكميات قليلة من قبل شركات عالمية لا يعود بالنفع المجزئ على البلاد.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر غير مستخرج ويحتاج إلى تطوير من قبل جهات متعاونة وقادرة فنياً وتقنياً مثل ليبيا التي لديها خبرة طويلة في هذا المجال، وأن الكونغو تسعى لتزويد بلادها بالنفط الخام الليبي لتشغيل بعض المصانع الصغيره لتكرير النفط ‏، والمشاركة في تطوير هذه المصانع والمشاركة في استغلال الثروات الطبيعيه كالماس والنحاس والكوبالت والذهب والقصدير والكولتان الذي يدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة .

وأبدى استعداد ليبيا التام للتعاون في هذا الشأن، على أن تقدم مذكرة توضيحية يبين فيها المطلوب وحجم وكميات النفط والغاز المؤمل في هذا البلد، وكذلك توضح كيفية المشاركة في استغلال الثروات الطبيعية الأخرى من خلال الوزارات المختصة في ليبيا.

وأكد وزير النفط أن ليبيا دائما في كل المحافل الدولية للمنظمات النفطية تسعى للوقوف مع الدول الأفريقية وتطالب إعطائها ‏فرصة للاستثمار في ثرواتها النفطية والغازية وغيرها من الثروات الطبيعية الهائلة حتى تتحول إلى التنمية الشاملة ومن ثم يمكن مطالبتها بضوابط الطاقة المتجددة التي يحاول العالم فرضها حتى على الدول الأفريقية التي لا تعتبر مؤثرة تاثيرا كبيرا في الانبعاثات الضارة بالمناخ .