الشركسي: أمام تكالة الذهاب لاعتماد خارطة الطريق أو إلغاء كل ماسبق

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ذكر عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد محمد تكالة أمامه الذهاب لاعتماد خارطة الطريق أو إلغاء كل ماسبق.

وقال الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”سيناريوهات محتملة أمام زميل الحوار ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة”.

وأضاف عضو اللجنة :”أمام تكالة، إمّا الذهاب في اتجاه اعتماد خارطة الطريق التي اتفق حولها المجلسين وإرساء قواعد سليمة للانتخابات، وبالتالي المحافظة على تناغم المجلسين والمُضي قدماً في إنجاز الاستحقاقات حسب اتفاق جنيف ودعم لجنة (6+6) وإنجاز ملف المناصب السيادية”.

وتابع الشركسي :”أو الغاء كل ماسبق بحجج عدم التوافق!، والتماهي مع رؤية الحكومة والبعثة لإفشال هذا المسار، وبالتالي سيُقابل ذلك قطعاً بإغلاق كل الأبواب من جهة مجلس النواب، والعودة للتشظي على كل المستويات، ولا أستبعد التصعيد السياسي والاقتصادي فيما تملكه قوى الشرق من أدوات”.