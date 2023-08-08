الحرس البلدي بنغازي يقفل مطاعم ومخابز لعدم توفر الاشتراطات الصحية

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أكد جهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم الإثنين إقفال مطاعم ومخابز في المدينة لعدم توفر الاشتراطات الصحية.

وأوضح مكتب الإعلام أن دوريات غرفة عمليات غرب بنغازي بالتعاون مع الإصحاح البيئيقام بحملة تفتيش مكثفة على الأنشطة التجارية و الخدمية داخل بلدية بنغازي تم من خلالها ضبط مخالفات عدة.

وأضاف رئيس غرفة العمليات الرائد فرج الدرسي أنه من خلال الحملة التي قامت بها الدوريات تم إقفال مطعم يفتقر للاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية للعمال.

وأفاد الدرسي أنه تم أيضًا خلال الحملة قفل عدة أنشطة منها مطاعم و مخابز لعدم توفر الاشتراطات الصحيه فيها.

وأشار مكتب الإعلام في الجهاز إلى أنه تمت إحالة جميع الأنشطة المخالفة للتحقيق المركزي.