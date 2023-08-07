ميناء الحريقة النفطي يستلم 205 ألف برميل من الخام عبر حقلي مسلة والسرير

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبلغ مصدر مسؤول، أن الإنتاج الواصل اليوم الإثنين من حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة النفطي في طبرق بلغ 205 ألف برميل.

ويصل النفط الخام عبر الحقلين المملوكين لشركة الخليج العربي للنفط، إلى الميناء، عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

واستقبل ميناء الحريقة، اليوم، الناقلة النفطية (سوميت سبيرت)، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين، وفق إفادة المصدر لأخبار ليبيا 24.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، إن الناقلة قادمة من مالطا وتحمل علم جزر “الباهاماز” وهي الناقلة الثانية خلال شهر يوليو الجاري.

ميناء كان قد استقبل يوم 03 أغسطس 2023 أول ناقلة نفطية وهي الناقلة (فرونت كاسكيد) لشحن مليون برميل من النفط الخام جرى تصديرها إلى بريطانيا.

وبلغت صادرات ميناء الحريقة 6 مليون برميل خلال شهر يوليو الجاري، وهي بنفس الكمية خلال شهر يونيو 2023.