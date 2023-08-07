ميناء الحريقة النفطي يستقبل ناقلة هي الثانية في أغسطس لشحن مليون برميل من الخام

7 أغسطس، 2023 11:10 ص
4

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الإثنين الناقلة النفطية (سوميت سبيرت) على رصيف ميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال، مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة قادمة من مالطا وتحمل علم جزر “الباهاماز” وهي الناقلة الثانية خلال شهر يوليو الجاري.

وكان الميناء قد استقبل يوم 03 أغسطس 2023 أول ناقلة نفطية وهي الناقلة (فرونت كاسكيد) لشحن مليون برميل من النفط الخام جرى تصديرها إلى بريطانيا.

وبلغت صادرات ميناء الحريقة 6 مليون برميل خلال شهر يوليو الجاري، وهي بنفس الكمية خلال شهر يونيو 2023. ويصل النفط الخام إلى ميناء الحريقة عبر حقلي مسلة والسرير.

 

 

الوسوم
7 أغسطس، 2023 11:10 ص
4

المزيد من الأخبار

ضبط أكثر من 578 سيارة للمخالفة من قبل شرطة أبوسليم وحي الأندلس بطرابلس

7 أغسطس، 2023 1:08 م
ميناء الحريقة النفطي في شرق ليبيا

ميناء الحريقة النفطي يستلم 205 ألف برميل من الخام عبر حقلي مسلة والسرير

7 أغسطس، 2023 11:51 ص

تكتل إحياء ليبيا يصدر بيانا بشأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة ومقررات 6+6

7 أغسطس، 2023 10:52 ص

محتجون غاضبون يغلقون الطريق الساحلي في الخمس احتجاجا على تحويل الميناء التجاري إلى ميناء عسكري

7 أغسطس، 2023 10:30 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى