ميناء الحريقة النفطي يستقبل ناقلة هي الثانية في أغسطس لشحن مليون برميل من الخام

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الإثنين الناقلة النفطية (سوميت سبيرت) على رصيف ميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وقال، مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة قادمة من مالطا وتحمل علم جزر “الباهاماز” وهي الناقلة الثانية خلال شهر يوليو الجاري.

وكان الميناء قد استقبل يوم 03 أغسطس 2023 أول ناقلة نفطية وهي الناقلة (فرونت كاسكيد) لشحن مليون برميل من النفط الخام جرى تصديرها إلى بريطانيا.

وبلغت صادرات ميناء الحريقة 6 مليون برميل خلال شهر يوليو الجاري، وهي بنفس الكمية خلال شهر يونيو 2023. ويصل النفط الخام إلى ميناء الحريقة عبر حقلي مسلة والسرير.