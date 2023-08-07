مواجهة تحديات الأمن القومي..حفتر يبحث مع المنفي تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات

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بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة.

وتطرق حفتر والمنفي خلال اللقاء بمقر القيادة العامة بمدينة بنغازي إلى تقييم سُبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية.

وذكر مكتب الإعلام لرئيس المجلس الرئاسي أن زيارة المنفي استهلت بتفقد عدد من المشاريع التنموية بمدينة بنغازي والوقوف على متطلبات استكمالها.

وأوضح مكتب الإعلام أن هذه الزيارة جاءت قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام والذي سوف يعقد الإثنين بمدينة بنغازي.