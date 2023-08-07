محتجون غاضبون يغلقون الطريق الساحلي في الخمس احتجاجا على تحويل الميناء التجاري إلى ميناء عسكري

7 أغسطس، 2023 10:30 ص
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أخبار ليبيا 24

أغلق محتجون غاضبون في الخمس ليلة أمس الأحد مداخل المدينة وأضرموا النيران في إطارات على الطريق الساحلي احتجاجا على قرار بإخلاء الميناء البحري والمطالبة بإخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم.

وفي فيديو متداول أعلن عدد من أهالي الخمس رفضهم لقرار قرار إخلاء ميناء الخمس البحري مطالبين فيه رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بإيقاف القرار الذي وصف في بيان بـ”التعسفي”.

كما طالب المحتجون بضرورة إخراج كافة التشكيلات المسلحة القادمة من خارج الخمس.

يأتي ذلك فيما تحدثت بعد الوسائل الإعلامية إلى أن قرار إخلاء ميناء الخمس جاء بهدف تحويل الميناء التجاري إلى ميناء عسكري.

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7 أغسطس، 2023 10:30 ص
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