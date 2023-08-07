لمناقشة مخرجات “6+6”.. انطلاق جلسة مجلس النواب في بنغازي
أخبار ليبيا 24
أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.
ويناقش المجلس مخرجات لجنة “6+6” الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
والخميس الماضي دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي اليوم الإثنين 7 أغسطس.
وجاء في الدعوة، التي نشرت على موقع مجلس النواب بالإنترنت، أن الجلسة ستعقد في الحادية عشرة صباحًا لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية بشأن انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.