لمناقشة مخرجات “6+6”.. انطلاق جلسة مجلس النواب في بنغازي

7 أغسطس، 2023 1:46 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في بنغازي، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

ويناقش المجلس مخرجات لجنة “6+6” الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والخميس الماضي دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي اليوم الإثنين 7 أغسطس.

وجاء في الدعوة، التي نشرت على موقع مجلس النواب بالإنترنت، أن الجلسة ستعقد في الحادية عشرة صباحًا لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية بشأن انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

7 أغسطس، 2023 1:46 م
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