لحل أزمة الهجرة.. الاتحاد التونسي للشغل يدعو لشراكة مع ليبيا والجزائر

أخبار ليبيا 24

دعا الاتحاد التونسي العام للشغل، إلى حماية الحدود التونسية عبر اتفاق ثلاثي مع ليبيا والجزائر.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، خلال إحياء الذكرى 76 لمعركة 1947 ضد المستعمر الفرنسي.

وقال الطبوبي إن معالجة ملف الهجرة غير النظامية لا يكون عبر الحلول الأمنية فقط، منوهاً إلى أنه من حق تونس حماية حدودها المشتركة مع الجزائر وليبيا.

كما أشار أمين عام الاتحاد إلى أن بلاده لا تملك حدودا مع النيجر ومالي وغيرهما من دول جنوب الصحراء، التي تعد مصدرا للهجرة غير النظامية، وفق قوله.

ووجّه المهاجرون نداءات استغاثة احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية، بعد أن جرى السماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى نقطة ساحلية حدودية بين البلدين.

وتفاقم الوضع، بعد صدامات أودت بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو الماضي، جرى على إثرها طرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونُقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.