في بنغازي.. المنفي يترأس الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية

أخبار ليبيا 24

ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين بمدينة بنغازي، الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام بحضور كامل أعضاء اللجنة.

وفي إيجاز صحفي للجنة أكد المنفي بصفته رئيسا للجنة خلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أن استضافة مدينة بنغازي لاجتماع اللجنة يأتي منسجماً مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية، للتأكيد على البعد الوطني لأعمالها كما أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها، يُعد مؤشر إيجابي على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع الوطنية التنموية مع التزام الشفافية والإفصاح، ورفض العودة لحالة الحرب والانقسام، مهما كانت الظروف السياسية التي تعيشها البلاد.

واعتمدت اللجنة المالية العليا خلال الاجتماع الثالث لها اللائحة الداخلية لتنظيم عملها تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص. كما أطلعت على بيانات الإيرادات والإنفاق العام، وفقاً لتقارير عُرضت من وزارتي المالية ومصرف ليبيا المركزي.

كما ناقش الاجتماع الثالث أعمال اللجان الفنية المكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

واتفق أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه على وضع وتوحيد معايير الافصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية وضمان الافصاح الشامل والموحد.