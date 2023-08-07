ضبط أكثر من 578 سيارة للمخالفة من قبل شرطة أبوسليم وحي الأندلس بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 578 سيارة من قبل شرطة أبوسليم وحي الأندلس، يقودها سائقين بدون لوحات معدنية ورخص قيادة، فضلًا عن القيادة في الاتجاه المعاكس.

وقالت المديرية، الأحد، إن شرطة مرور أبوسليم بالتعاون مع قوة دعم الأقسام ضبطت 418 مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة من بينها شاحنات تسير عكس الاتجاه بطريق المطار.

وأضافت، أن شرطة مرور حي الأندلس تواصل حملتها الأمنية على المخالفين داخل البلدية وتضبط أكثر من 160 سيارة بدون لوحات معدنية وتحرر أكثر من 580 مخالفة مرورية .

وسبق لأقسام شرطة المرور التابعة لمديرية أمن طرابلس أن ضبطت مئات السيارات للمخالفة.