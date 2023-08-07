خلال لقائه الدبيبة.. باتيلي يقدم إحاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية

أخبار ليبيا 24

اطلع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وبحث الدبيبة مع باتيلي خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، ملف الانتخابات وآخر التطورات السياسية في البلاد.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن باتيلي قدم للدبيبة إحاطة بشأن جولته الأخيرة مع الأطراف الليبية، بما يخدم الوصول المباشر للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وجدد الدبيبة التأكيد على حرص الحكومة على المضي المباشر للانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة.

ويأتي اللقاء في إطار الاتصالات المكثفة التي وعد باتيلي بتكثيفها مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي يأمل الليبيون والأمم المتحدة أن تتوج بإجراء الانتخابات.

والتقى باتيلي خلال الأيام الماضية كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.