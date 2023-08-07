حرس الحدود الليبي يكثف دورياته الصحراوية على طول الشريط الحدودي مع تونس

7 أغسطس، 2023 11:58 م
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أخبارليبيا24

جهاز حرس الحدود إن إدارة القاطع الأمني الحدودي العسة كثفت عمل الدوريات الأمنية الصحراوية على طول الشريط الحدودي مع دولة تونس.

وأوضح الجهاز أن الدوريات انطلقت مرورا بالنقاط الأمنية التابعة للقاطع ظهرة الخص، القازولية، طويل الرتبة، بو الشرف وصولا إلى نقطة البشرية.

وأشار جهاز حرس الحدود إلى أنه تم خلال هذه الدوريات الصحراوية تمشيط المنطقة لمنع تدفق المهاجرين.

وكان جهاز حرس الحدود تمكن الفترة القليلة الماضية من إنقاذ عدد من المهاجرين أقدمت السلات التونسية على إبعادهم من أراضيها، كما تم العثور على جثث لعدد من المهاجرين تقطعت بهم السبل في الصحراء المقفرة.

7 أغسطس، 2023 11:58 م
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