ثبوت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر بسبب تخفيضات أوبك +

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل بعد أن تعهد كبار المنتجين السعودية وروسيا بإبقاء الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر لتضييق الخناق على الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 86.09 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.67 دولارًا للبرميل، منخفضًا 15 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، بحسب رويترز.

وحقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ ديسمبر 2021 إلى يناير 2022.

وكانت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة مدعومة بتوقعات تراجُع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية، وانخفاض إمدادات أوبك + وآمال التحفيز التي تعزز تعافي الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد ربع ثانٍ كئيب.

ومددت السعودية، أكبر مصدر في العالم، يوم الخميس خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما بعد ذلك الوقت أو تعميقه. سيصل إنتاج المملكة لشهر سبتمبر إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميا.