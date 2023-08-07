تكتل إحياء ليبيا يصدر بيانا بشأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة ومقررات 6+6

أخبار ليبيا 24

هنأ تكتل إحياء ليبيا برئاسة عارف علي النايض، اليوم الإثنين، هيئة الرئاسة الجديدة لمجلس الدولة الاستشاري، مثمنًا الخيار الديمقراطي والتسليم السلس والسلمي للسلطة، لافتًا إلى أن هذا العمل الديمقراطي كان سيكتمل حقيقة بتواجد الكتلة الغائبة من الأعضاء المنتخبين في 2012 (كتلة 94)، والتي عوقبت بالتهميش بسبب تسليمها السلس للسلطة في 2014.

وأعلن التكتل، في بيان، ترحيبه بالمقررات التي أنتجتها لجنة 6+6، مؤكدًا على أهمية تعاون هذه اللجنة مع البعثة الأممية لضمان الاعتراف الدولي، بما يترتب على مقرراتها.

وقال البيان إنّه يذكّر بأربع نقاط هامة، وهي أولًا: إن “لجنة 6+6 ذات صفة اعتبارية قائمة بذاتها ومستقلة بحكم القانون، من خلال التعديل 13 للإعلان الدستوري”.

ثانيًا: إن ” للجنة 6+6 الحق الحصري في الاطلاع على مقترحات البعثة الأممية الفنية، وإجراء التعديلات التي تراها مناسبة، لضمان دعم البعثة الأممية والمجتمع الدولي”.

ثالثًا: إن ” مقررات اللجنة 6+6 النهائية ملزمة، دون الحاجة للرجوع للجسم التشريعي وهو البرلمان، ولا للجسم الاستشاري وهو مجلس الدولة”.

رابعًا: إن ” التعديل الدستوري رقم 13 ذكر بأن المقررات النهائية يتم إصدارها من مجلس النواب، ولكن هذا الإصدار بروتوكولي، وتستطيع رئاسة مجلس النواب القيام به دون الرجوع إلى القاعة”.

مصداقية حكومة الوحدة

وقال البيان، إنّه “بات واضحا للجميع بأن تصريحات الحكومة الحالية في طرابلس والفاقدة لثقة البرلمان، بخصوص سعيها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هي تصريحات تفتقد الثقة والمصداقية، حتى يقوم رئيس تلك الحكومة بواحدة من الخطوتين التاليتين، هما: “التسليم لنائبه بحيث يستطيع أن يعد للانتخابات إذا أراد رئيس الحكومة الترشح للانتخابات القادمة، أو إعلان انسحابه من الترشح للرئاسة، حسب التزامه بعدم الترشح في الاتفاق السياسي جنيف، والقيام بخطوات عملية حقيقية، وإجراء الانتخابات حسب خارطة زمنية واضحة، قصيرة المدى”.

وأضاف البيان: “أما إذا استمرت هذه الحكومة في التشبث بالسلطة، وفي استخدام مقدرات الشعب الليبي في تمويل جميع أساليب المماطلة، فإنه من الضروري تشكيل حكومة مصغرة لتسيير الأعمال، يكون تركيزها على تقديم الخدمات الضرورية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل فقط لا غير”.

واختتم البيان: “وإذ يوضح تكتل إحياء ليبيا هذه النقاط، فإنه يرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار قبيل جلسات مجلس النواب المعلن عنها هذا الأسبوع”.