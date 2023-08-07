تعليق جلسة النواب قُبيل استكمال المناقشة حول قانون انتخاب رئيس الدولة

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علق مجلس النواب جلسة اليوم الاثنين في مدينة بنغازي إلى غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة، حسب ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقبل تعليق الجلسة، قام النائبان الأول والثاني للمجلس بقراءة التعريفات في القانون الخاصة وأيضا الإشارة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كالجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.

ويناقش المجلس مخرجات لجنة “6+6” الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والخميس الماضي دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي اليوم الإثنين 7 أغسطس.

وجاء في الدعوة، التي نشرت على موقع مجلس النواب بالإنترنت، أن الجلسة ستعقد في الحادية عشرة صباحًا لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية بشأن انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.