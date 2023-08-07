بنغازي.. الإطاحة بشتكيل عصابي «ليبي» يمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

أخبار ليبيا 24 – ليبيا

تواصل ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، التفاقم شيئًا فشيئًا، رغم الجهود الدؤبة والمساعي المتكررة لرتق هذه الفجوة؛ إلا أنّها تستوجب تكاتُفًا دوليًا لحل عقدها المتشابكة.

أفضى تعاونٌ مشترك بين جهاز البحث الجنائي مع الجيش الوطني؛ إلى الإطاحة بتشكيلٍ عصابي يمتهن أفراده تهريب المهاجرين غير الشرعيين.. الذين يتخذون من ليبيا ممر عبور لشواطئ أوروبا.

وفي التفاصيل.. نُفذت هذه المهمة بتعليمات مباشرة من القيادة العامة

للجيش الوطني ووزير الداخلية بالحكومة الليبية؛ لمحاربة ظاهرة تهريب البشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، حيثُ أطلق مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي؛ عملية البحث والتحرّي، التي نتُج عنها جمع معلومات وفيرة حول عصابة مكونة من ثلاث أشخاص يقطنون في مدينة بنغازي ويمتهنون تهريب المهاجرين غير الشرعيين من جنسياتٍ مختلفة من بينها البنغلادشية والمصرية والسورية.

العناصر الأمنية؛ أعدت كمين محكم بالتعاون مع أفراد الجيش الوطني، وتمكنوا من القبض على التشكيل العصابي ومن ثمّ جرى نقلهم إلى المقر الرئيسي للجهاز بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.

وبعد التحقيق؛ أعترف المجرمون بامتهانهم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر القوارب من شواطئ مدينة بنغازي… فضلاً عن قيامهم بتهريب مهاجرين يفوق عددهم 400 مهاجر غير شرعي إلى أوروبا.

ورغم الإمكانات -المحدودة- للجيش الوطني والأجهزة الأمنية؛ إلا أنها تواصل شنّ حملاتها التطهيرية للقضاء على أوكار تهريب البشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية؛ وضبط المهربين وتُجار البشر أينما كانوا و مهما كلف الأمر.