بعد الأرز.. هل ستلجأ الهند لتقييد صادرات السكر العالمية؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تأثرت الأسواق العالمية بقرار تقييد الهند بعض صادرات الأرز للسيطرة على الأسعار المحلية، وسط مخاوف من أن يطال السكر التقييد أيضًا.

وبحسب رويترز؛ يعتمد العالم بشكل كبير على صادرات السكر من الدولةمت الهند وسط تقلص الإمدادات العالمية، في ظل تفاوت هطول الأمطار عبر المناطق الزراعية في الهند والذي أثر في انخفاض إنتاج السكر، بحسب الوكالة.

وفي الأثناء.. تواصل أسعار الأرز في آسيا ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من 3 أعوام؛ متأثرةً بحظر الهند تصدير معظم إنتاجها، وسط حالة جفاف منتشرة في العالم.

وفي وقتٍ سابق.. توقعت وكالة بلومبيرغ أن تشهد أسعار الأرز ارتفاعًا ملموسًا على مستوى العالم، إذا قررت الهند فرض حظرٍ على تصديره

ومع بلوغ تكلفة الارز إلى أعلى مستوى لها في 11 عامًا، تبحث حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خطة لحظر تصدير جميع أنواع الأرز غير البسمتي، وفي حال تنفيذ هذه الخطوة؛ فستشهد الهند حظرًا بنسبة 80 في المائة من جميع صادراتها من الأرز، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات عالية جديدة حيث يكافح العالم مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، تهدفُ هذه الخطوة إلى الحد من مخاطر ارتفاع التضخم في الهند، خاصة قبل الانتخابات المقبلة.