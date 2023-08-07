انفجار ضخم يهزّ كوجالي التركية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شبّ اليوم الاثنين انفجار ضخم في ميناء ديرينس بولاية كوجالي التركية، وسط استنفار عدد كبير من فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المنطقة.

محافظ كوجالي سيدار يافوز؛ أوضح في تصريحاتٍ صحفية إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال الانفجار صوامع حبوب، وأشار المحافظ إلى إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً، وتحويل حركة المرور، بينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث، وفق المحافظ

وفي سياقٍ منفصل، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا إلى 108.6 مليار دولار أمريكي مع حلول نهاية شهر يونيو الماضي.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، قال في تغريدةٍ عبر تويتر: «ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، الذي كان 98.5 دولار في 26 مايو الماضي إلى 108.6 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، مشيرًا إلى تحسن صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 14.2 مليار دولار في الفترة نفسها» وفقًا لنص التغريدة.

وفي وقتٍ سابق.. كشفت رسمية أن احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي انخفضت إلى – 5.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، في ظل هبوط صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي إلى أكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022.

وفي وقتٍ سابق.. أوضح وزير المال التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور إصلاحية.

وزارة المالية أوضحت في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.