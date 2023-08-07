النيجر تنتظر رد كتلة غرب إفريقيا بعد أن رفض المجلس العسكري الإنذار

أخبار ليبيا 24

تنتظر النيجر، اليوم الإثنين، ردا من الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا بعد أن تجاهل قادة الانقلاب في نيامي موعدا نهائيا لإعادة الرئيس المخلوع، وهي خطوة حذرت الكتلة من أنها قد تدفعها إلى السماح بتدخل عسكري.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إنها ستصدر بيانًا بشأن خطواتها التالية ردًا على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي بحلول يوم الأحد بعد الاستيلاء على السلطة في 26 يوليو.

واتخذت الكتلة موقفا متشددا من الانقلاب السابع في المنطقة خلال ثلاث سنوات. نظرًا لثرواتها من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في الحرب مع المسلحين المتشددين، فإن النيجر لها أيضًا أهمية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.

ومع انتهاء الموعد النهائي يوم الأحد، أغلق المجلس العسكري مجاله الجوي حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى التهديد المتزايد بالتدخل العسكري.