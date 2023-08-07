المستشار صالح يدعو السلطات السعودية إلى تكثيف البحث عن الحاجة “برنية”

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح السلطات السعودية للاهتمام بقضية الحاجة برنية مصباح الثابت، التي فُقدت خلال أداء مناسك الحج في مكة المكرمة، ولم يعثر عليها حتى الآن.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة وفدًا من مدينة العجيلات، يضم عائلة الحاجة المفقودة وعدداً من أعيان المدينة، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال صالح إنه طالب السلطات السعودية بتكثيف البحث عن المواطنة المفقودة، ومراسلة السلطات الليبية بنتائج البحث.

وفي 17 يوليو الماضي، طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السلطات الليبية والسعودية بضرورة الكشف الفوري عن مصير الحاجة برنية مصباح ثابت المفقودة في الأراضي المقدسة.

وعبرت اللجنة في بيان لها بالغ قلقها حول مصير الحاجة برنية مصباح ثابت والتي فقدت أثناء قيامها بمناسك الحج.

وأعربت لجنة الخارجية عن بالغ استيائها لتقاعس هيئة الأوقاف ووزارة الخارجية الليبية ووزارة الحج السعودية عن العمل بشكل جاد للبحث عن الحاجة برنية.

وفُقدت الحاجة برنية مصباح يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، جوار فندق أنجم عندما كانت برفقة ابنها الذي لا يزال يواصل عمليات البحث عنها في منطقة مكة المكرمة والمناطق القريبة من الأراضي المقدسة على أمل العثور على والدته.

وشكلت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، لجنة للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة، وتواصل البحث عنها حتى اليوم، موضحة أنها أجرت تحقيقًا شاملًا في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحررت بذلك محضرًا رسميًا.