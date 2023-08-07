العربية لحقوق الإنسان بليبيا تُعلن تضامنها مع المحتجين على تحويل ميناء الخمس التجاري إلى ميناء عسكري

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبدالمنعم الحر، تضامنه مع شباب وأهالي مدينة الخمس مؤكدا على حقهم في التظاهر لإخراج القوات الأجنبية المتمركزة بالقاعدة البحرية لمدينة الخمس.

وأوضح رئيس المنظمة أن إخراج القوات الاجنبية عن تراب الوطن هي قرارات ملزمة وواجب التنفيذ بناء على مخرجات لجنة 6+6 ، وقرارات مجلس الأمن المعنية بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأكد الحر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تؤكد على أن من حق كل ليبي المقاومة المشروعة ضد الاحتلال التركي، وأن وجود القوات الأجنبية في ليبيا عبر وكلاء محليين، تشكل جريمة عدوان بموجب القانون الدولي، وأنه لا يمكن إضفاء أي مشروعية عليه من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

كما أكدت المنظمة “أن حكومة الدبيبة غير المنتخبة هي حكومة مؤقتة انبثقت عن اتفاق جنيف الدولي، ولم تحظ بالثقة من مجلس النواب الليبي (الجهة المنتخبة والشرعية بالبلاد) وبالتالي فليس لها أي مشروعية وفق لذلك”.

لافتة إلى أن حكومة الدبيبة ليس لها أية صلاحية بموجب الإعلان الدستوري الليبي وبموجب القانون الدولي لا يحق لها إبرام أية اتفاقات دولية، وتقع باطلة أية اتفاقات تتعلق بحقوق السيادة.

وتابعت المنظمة إن “الاتفاقات الموقعة مع تركيا تقع باطلة بصورة لا شك فيها”، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يجرم استخدام المرتزق، ويقع الوجود العسكري التركي ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة.

وأكدت المنظمة أن مختلف مظاهر الوجود العسكري الأجنبي في الأراضي الليبية عامة، بما في ذلك قوات الجيش التركي النظامية المتمركزة في القاعدة البحرية بمدينة الخمس هي قوات محتلة، ومن حق كل ليبي أن يمارس المقاومة المشروعة ضدها.

ودعت المنظمة “رئيس بعثة الأمم المتحدة بليبيا، عبدالله باتيلي، بتكثيف جهوده مع مجلس الأمن الدولي للارتقاء بمسئولياتهما لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتفعيل القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك عبر إجراءات قسرية وتدابير عقابية ضد كل تلك القوات المحتلة”.

أغلق محتجون غاضبون في الخمس ليلة أمس الأحد مداخل المدينة وأضرموا النيران في إطارات على الطريق الساحلي احتجاجا على قرار بإخلاء الميناء البحري والمطالبة بإخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم.

وفي فيديو متداول أعلن عدد من أهالي الخمس رفضهم لقرار قرار إخلاء ميناء الخمس البحري مطالبين فيه رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بإيقاف القرار الذي وصف في بيان بـ”التعسفي”.

كما طالب المحتجون بضرورة إخراج كافة التشكيلات المسلحة القادمة من خارج الخمس.

يأتي ذلك فيما تحدثت بعد الوسائل الإعلامية إلى أن قرار إخلاء ميناء الخمس جاء بهدف تحويل الميناء التجاري إلى ميناء عسكري.