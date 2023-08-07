الأرصاد الجوية يُحذر المصطافين من السباحة

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المصطافين من حالة الطقس ومن السباحة في البحر، اليوم الاثنين، لافتا إلى أن حالة البحر غير ملائمة للسباحة على معظم الساحل الليبي.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار وجود الأجواء معتدلة علي أغلب مناطق ليبيا.

وقال في نشرته اليومية أنّه تبقى درجات الحرارة القصوى مرتفعة هذا اليوم على أقصى مناطق الجنوب حيث تتراوح ما بين 39–44مْ.

وأوضح المركز أنّه يشمل الاعتدال في درجات الحرارة بدايةً من يوم الغد كامل مناطق ليبيا ويستمر حتي نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا أنّ حالة البحر غير ملائمة للسباحة على معظم الساحل، دعيا لأخذ الحيطة والحذر.