أمن بنغازي: شرطة النواقية تضبط مصريًا سرق أخشاب من مزرعة مواطن

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين أن مركز شرطة النواقية قبض على شخص مصري الجنسية قام بسرقة أخشاب من مزرعة مواطن.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى إلى مركز شرطة النواقية أفاد فيها بأنه شاهد شخص مصري الجنسية يقوم بسرقة الأخشاب المُستخدمة في البناء من مزرعته بمنطقة النواقية ووضعها على متن مركبة آلية نوع (كيا بينغو).

وذكرت المديرية أن رئيس المركز لواء عبدالمنعم الدرسي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد سالم قادير تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة.

وأشارت المديرية إلى أنه عند وصول أعضاء التحريات تمت مشاهدة الشخص المطلوب وهو بصدد الخروج بالمركبة وتم ضبطه والانتقال به إلى المركز.

وأفادت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى خ.ر.ع من مواليد 1986 واعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.