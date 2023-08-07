أمن بنغازي: شرطة الصابري تضبط 4 مصريين سرقوا معدات من إحدى الورش وقاوموا عناصر التحريات

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري ضبط أربعة أشخاص من الجنسية المصرية قاموا بسرقة معدات من ورشة مواطن بالمنطقة الصناعية.

وأفادت مديرية الامن، أن المتهمين الأربعة تم ضبطهم مُتلبسين بتعاطي وحيازة مادة الحشيش المُخدرة.

وذكرت المديرية أن مواطنًا تقدم بشكوى إلى مركز شرطة الصابري مفادها تعرضه لسرقة بعض المعدات من ورشته بالمنطقة الصناعية بودزيرة من قبل أربعة أشخاص من الجنسية المصرية.

وأوضحت المديرية أن رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وأشارت إلى أنه أعضاء التحريات خرجوا للتحري وجمع المعلومات عن المطلوبين وتم تحديد مكان إقامتهم وتم ضبطهم متلبسين بتعاطي المخدرات وبحيازة قطعتين من مادة الحشيش المُخدرة.

وأفادت المديرية أن المتهمين حاولوا مقاومة عناصر التحريات وتم ضبطهم وضبط المسروقات والانتقال بهم إلى المركز.

ولفتت المديرية إلى أنه بالاستدلال معهم اعترفوا بالسرقة وتعاطي المخدرات وحيازتها واعترفوا بدخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.