أسعار القمح ترتفع على خلفية تعطيل أوكرانيا لناقلة نفط روسية وسفينة بحرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تواصل أسعار القمح الصعود إلى مستوياتٍ قياسية؛ خصوصًا بعد أن استخدمت أوكرانيا طائرات مسيرة لتعطيل ناقلة نفط روسية وسفينة بحرية.

وارتفعت عقود القمح الآجلة في شيكاغو بنحو 3.4% لتصل إلى 6.545 دولار للبوشل اليوم الإثنين.

وفيما سبق.. حقق القمح أعلى مستوى له في خمس أشهر، بعد أن أقدمت روسيا على مهاجمة ميناءً مطلاً على نهر الدانوب في أوكرانيا.

وفي وقتٍ سابق.. دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر لأكبر فترة ممكنة

السيسي؛ وخلال افتتاحه لموسم حصاد القمح ومصنعٍ للمنتجات الغذائية في شرق العوينات قال إننا نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات يتم التعامل معه وفقاً للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر، سواء للاستخدامات المخصصة للزراعة أو للمستثمرين

وتابع الرئيس المصرّي قولهُ: «إننا حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم ما لدينا من منتجات زراعية وترشيد استخدام المياه في الأراضي التي يتم استصلاحها، ونحن في حاجة للاستفادة القصوى من هذا الحجم من المياه في الزراعة وبالتالي نظم الري الحديثة التي نتحدث عنها في كل الزراعات سواء كانت في القطاع الخاص أو غيره يتم العمل بها» وفقَ ما جاء في بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية.