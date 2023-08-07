أرباح أرامكو السعودية تتراجع نبسبة 38 بالمائة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجلت أرباح شركة أرامكو السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعًا نسبته 38 بالمائة، وبلغ صافي الدخل 30.1 مليار دولار.

وفي وقتٍ سابق.. تربعت شركة أرامكو السعودية على المرتبة الثالثة بين أكبر الشركات عالمياً.

وبحسب بياناتٍ رسمية، حلت أرامكوا.. ثالثةً في القائمة بقيمة سوقية 2.07 تريليون دولار، بينما جاءت شركة مايكروسوفت في المرتبة الثانية بقيمة سوقية تبلغ 2.5 تريليون دولار، وتصدرت شركة أبل القائمة بقيمة سوقية 3.05 تريليون، بعدما أصبحت الشركة الوحيدة التي تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 3 تريليونات دولار.

وفي مارس الماضي.. حققت شركة أرامكوا السعودية الرائدة في مجال الطاقة أرباحًا سنوية تقدر بـ 161.1 مليار دولار؛ وهو يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.

الشركة وفي أحدث بيانٍ لها أوضحت أن هذه النتائج الكبيرة حققتها بدعمٍ من أسعار النفط والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، مشيرةً إلى جهودها المستمرة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، ومحفظتها على قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل، وفق بيانها.