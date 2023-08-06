واصفًا الوضع بالسيئ.. عميد بلدية تازربو : اقترض لدفع رواتب العمالة العارضة

أخبار ليبيا 24

أكد عميد بلدية تازربو إبراهيم جاد الله، أن الوضع الخدمي في البلدية سيء جدا، مشيرا لمعاناة البلدية لمشاكل عديدة مع شركات النظافة بعد إحالتها للبلديات.

وقال جاد الله ”استلمنا شركات النظافة، ولم نستلم رواتبهم وأصبحنا في مشكلة معهم”، مضيفا أنهم يضطرون للاقتراض لدفع رواتب العمالة العارضة وإلا سيتوقفون عن العمل.

وتابع جاد الله ” استلمنا صكا بقيمة عشر آلاف دينار كرواتب للعمالة بالشركة عن شهر مايو المنصرم والعمال يطالبون برواتبهم عن شهري يوليو ويونيو أسوة بالموظفين التابعين للبلدية”.

معقبا: على الرغم من أن عدد العمال 15 عاملا وراتب الواحد منهم ألف دينار، ناهيك عن الأعطال التي تتعرض لها الشاحنات، والمعدات التي استلمتها البلدية مستعملة ومتهالكة.

من جهة أخرى، لفت عميد البلدية لعدم وجود مصرف تجاري في المدينة موضحا أن المصرف الموجود زراعي وغير معترف به ومصرف تنمية جديد الدولة لا تتعامل معه.

وتابع ولهذا السبب: ” رواتبنا في المصرف الزراعي هذا الشهر رجعت لعدم الاعتراف به، وديوان المحاسبة يرفض فتح حساب خارج البلدية، وحوالاتنا تتعطل، وصكوكنا ترجع ووضعنا سيء”.

و بشأن وضع قطاعي الصحة والتعليم أكد أن البلدية فيها ” مستوصف فقط ولا يوجد به طبيب، ولدينا مدرسة ومعهد وننتظر الإفراجات لتعويض نقص المعلمين، كما نتعرض للحرائق باستمرار؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولدينا 4 سيارات للإطفاء منهم اثنتان متوقفتين وقبل شهر نشب حريق في البلدية أتى على آلاف أشجار النخيل وسيارات ومنازل المواطنين ولم يلتفت لهم أحد”.

وختم عميد البلدية” ليس لدينا طرق ولا مشاريع، ووزارة الحكم المحلي تشترط توفير مبلغ محدد لإنشاء مشروع صغير، وتتجاهل مطالب البلدية الحقيقية والمشاريع الفعلية”.