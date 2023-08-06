هيئة السلامة الوطنية تحذر من السباحة في البحر بسبب اضطراب الأمواج

أخبار ليبيا 24

حذرت هيئة السلامة الوطنية من السباحة في البحر، اليوم الأحد، وذلك بسبب استمرار حالة اضطرابه.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن الرياح معتدلة السرعة والبحر خفيف، لكن ارتفاع الموج وتياراته خطيرة .

وأكدت الهيئة أن الوضع غير صالح للسباحة نهائياً، وأن من يُخالف ذلك سيعرض حياته للخطر، داعية أصحاب المصائف إلى منع المصطافين من نزول البحر.

وفي نشرته الجوية، أمس السبت، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من نشاط رياح قوية شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى البريقة، وعلى ساحل درنة وخليج بومبا غداً الأحد، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

كما أظهرت نشرة الصيد البحري ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار السبت والأحد.

والسبت لقي شاب مصرعه أثناء إنقاذ شابان غرقا في أحد مصائف أسبان في تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.

كما دعت وزارة الداخلية، المواطنين المصطافين على شواطئ البحر عدم السباحة اليوم الأحد، على طول الساحل الليبي نظراً لقوة الرياح ووصول موج البحر إلى 3 أمتار.