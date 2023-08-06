“قادربوه”  يوقف  “علي الصلابي” مدير مكتب “الدبيبة” عن العمل

أخبار ليبيا 24

أوقف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه رئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة “F1” علي الصلابي احتياطيًا.

وجاء في قرار قادربوه :”بأحكام هذا القرار يوقف عن العمل احتياطيًا على ذمـة التحقيق مدير مكتب الدبيبة عن العمل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة علي الصلابي .

وأوضح القرار أن إيقاف الصلابي جاء عملًا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وطالب رئيس الهيئة في قراره الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار وأن يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن النائب العام أصدر تعليماته في نوفمبر من عام 2021 بحبس علي الصلابي مدير مكتب الدبيبة والمسؤول المالي لحكومة الدبيبة بتهمة الاختلاس وإهدار المال العام.