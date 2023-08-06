في أول كلمة..تكالة: علينا أن نرتب بيتنا الداخلي لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن

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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد محمد تكالة، اليوم الأحد علينا أن نرتب بيتنا الداخلي لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن.

وتابع تكالة في كلمته الأولى بعد توليه رئاسة المجلس :”لا يخفى على الجميع التدخلات الخارجية والإقليمية وما يمر به الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات، ولذا وجب علينا رأب الصدع”.

وأضاف رئيس المجلس :”أدعو كل مؤسسات الدولة إلى التواصل والعمل معا لخلق بيئة صالحة للبناء وزرع الثقة بين الليبيين”.

وذكر تكالة :”أعتبر أن التنوع الثقافي واختلاف التوجهات السياسية بين الليبيين هو مصدر ثراء وقوة لبناء مجتمع متضامن”.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن المرحلة القريبة القادمة هي مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح إليها كل الليبيين.

وأفاد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة سيبذل ما في وسعه للتجهيز للانتخابات من خلال ما أنيط به من مهام وصلاحيات.

وقال:”سنفعل المصالحة الوطنيـة بنـاء علـى بنـود الاتفاق السياسي، إيمانا منا بأن المصالحة العادلة تصان فيها الحقوق ويجبر فيها الضرر هي السبيل لاستقرار الوطن وهي ضمان لإجراء الانتخابات والقبول بها”.

وختم رئيس المجلس الاعلى للدولة بالقول :”بكم ومعكم نصل بليبيا إلى بر الأمان”.

انتخب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، محمد تكالة رئيسا للمجلس بتأييد 67 صوتا مقابل 62 صوتوا لخالد المشري.

وكان المجلس قد عقد، اليوم الأحد، جلسة عامّة، للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين.

وإلى جانب تكالة، ترشح 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم خالد المشري، ونعيمة الحامي، وناجي مختار.