عقيلة صالح يطلع على سير أعمال مشاريع الحكومة الليبية في الجنوب

أخبار ليبيا 24

أطلع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على أعمال مشاريع الحكومة الليبية في الجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس وزراء الحكومة الليبية عن المنطقة الجنوبية، سالم الزادمة.

وأطلع صالح خلال اللقاء الذي عقده بمدينة القبة، على أوضاع المنطقة الجنوبية وعلى سير أعمال مشاريع الحكومة بالمنطقة بالإضافة إلى كافة المستجدات السياسية في البلاد.

وحث رئيس مجلس النواب، الحكومة على الاهتمام بالمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى مطالبته بتوفير كافة احتياجات المنطقة.